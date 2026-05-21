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C'è un segreto dietro i calci piazzati dell'Aston Villa

Luca Mastrorilli
©Getty

Non solo l'Arsenal con Nicolas Jover, anche Unai Emery ha il suo specialista delle situazioni da palla inattiva. Anche grazie al lavoro di Austin MacPhee, uno dei più rinomati nell'ambiente, oggi lo spagnolo può mettere in bacheca la quinta Europa League della sua carriera 

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