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il protagonista

Unai Emery, l'allenatore altruista che ha imparato dagli altri e domina l'Europa League

Niccolò Omini

©Getty

Contro il Friburgo ha vinto la competizione per la quinta volta in carriera, eppure il suo primo pensiero è andato ai suoi giocatori. Una squadra costruita un tassello alla volta, senza investimenti esagerati, a sua immagine e somiglianza

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