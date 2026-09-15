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McKennie e Cambiaso tornano in gruppo, ottimismo per Juventus-Nec

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Luciano Spalletti potrebbe recuperare due infortunati per Juventus-Nec, match che sarà trasmesso in diretta su Sky giovedì 17 settembre alle 21: McKennie e Cambiaso sono tornati a lavorare in gruppo e per entrambi filtra ottimismo per l'esordio dei bianconeri in Europa League. Lo statunitense si era fermato per un problema muscolare nella partita contro il Frosinone (23 agosto), l'esterno azzurro aveva subito una distorsione alla caviglia destra contro il Parma (29 agosto)

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