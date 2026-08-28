36 le squadre partecipanti, divise in 4 fasce. Ogni squadra pescherà 8 avversarie, due da ogni fascia (quindi compresa la propria) e giocherà dunque 8 partite, contro 8 avversarie diverse: 4 in casa e 4 in trasferta. Nel sorteggio si parte dalle squadre della fascia 1: una alla volta vengono sorteggiate e, una volta pescata, ogni squadra conosce immediatamente i nomi delle sue otto avversarie. Un abbinamento che avviene in modo computerizzato, rispettando due criteri:

un club non può giocare contro una squadra dello stesso campionato un club non può giocare contro più di due squadre dello stesso Paese.

Terminate le squadre della prima fascia si passa a quelle della seconda, poi della terza e infine della quarta (naturalmente, man mano che il sorteggio si svolge, anche le squadre non sorteggiate iniziano a conoscere alcune delle loro avversarie). Milan e Juventus sono entrambe in fascia 1, quindi saranno tra le prime a conoscere subito i nomi delle loro 8 avversarie (e nulla vieta che possano anche avere delle avversarie in comune, mentre le due italiane non potranno affrontarsi direttamente, almeno in questa fase)