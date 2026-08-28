Sorteggi Europa League e Conference: le avversarie di Juventus, Milan e Atalanta. Diretta
L'urna di Montecarlo sceglie, dalle 13 in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it, le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Il secondo torneo continentale per importanza, vinto lo scorso anno dall'Aston Villa, vede le due italiane come favorite per la vittoria finale, insieme - sulla carta - alla Real Sociedad, al Benfica e al Marsiglia. Ma attenzione alle sorprese!
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EUROPA LEAGUE 2026/27: FORMAT - QUALIFICATE - FORMAZIONI TIPO
Europa League, le avversarie delle italiane
Alle 13 scatta il sorteggio della League Phase di Europa League. Le 36 partecipanti sono divise in 4 fasce; due le italiane al via: Milan e Juventus, entrambe in prima fascia. Insieme a loro, nell’urna più “nobile” anche due francesi (Lione e Marsiglia), una tedesca (Bayer Leverkusen), una portoghese (Benfica), un’olandese (Az Alkmaar), una greca (Olympiacos) e una spagnola (Real Sociedad). Come nel sorteggio di Champions League, ogni club affronterà 8 avversarie, 4 in casa e 4 in trasferta, 2 proveniente da ciascuna fascia. Diretta su Sky Sport 24 e skysport.it dalle 13.
I risultati dei playoff di ieri sera
Ieri sera gli ultimi verdetti dell'Europa League, con le ultime 12 squadre qualificate dai playoff. Tra queste anche il Besiktas di Vincenzo Italiano e Vlahovic, che perde la gara di ritorno ma passa ugualmente grazie al risultato dell'andata
L'albo d'oro dell'Europa League
- 2009: Shakhtar Donetsk (Ucr)
- 2010: Atletico Madrid (Spa)
- 2011: Porto (Por)
- 2012: Atletico Madrid (Spa)
- 2013: Chelsea (Ing)
- 2014: Siviglia (Spa)
- 2015: Siviglia (Spa)
- 2016: Siviglia (Spa)
- 2017: Manchester United (Ing)
- 2018: Atletico Madrid (Spa)
- 2019: Chelsea (Ing)
- 2020: Siviglia (Spa)
- 2021: Villarreal (Spa)
- 2022: Eintracht Francoforte (Ger)
- 2023: Siviglia (Spa)
- 2024: ATALANTA (Ita)
- 2025: Tottenham (Ing)
- 2026: Aston Villa (Ing)
* da quando ha sostituito la Coppa Uefa
Le squadre della prima fascia
- BAYER LEVERKUSEN
- BENFICA
- JUVENTUS
- MILAN
- LIONE
- AZ
- OLYMPIACOS
- REAL SOCIEDAD
- MARSIGLIA
Le squadre della seconda fascia
- FERENCVAROS
- VIKTORIA PLZEN
- UNION SAINT-GILLOISE
- DINAMO ZAGABRIA
- SALISBURGO
- CELTIC
- SPARTA PRAGA
- RENNES
- ANDERLECHT
Le squadre della terza fascia
- STURM GRAZ
- LECH POZNAN
- CRYSTAL PALACE
- BOURNEMOUTH
- SUNDERLAND
- CELJE
- JAGELLONIA
- OMONIA NICOSIA
- CELTA VIGO
Le squadre della quarta fascia
- HOFFENHEIM
- BESIKTAS
- TORREENSE
- HAPOEL BE'ER SHEVA
- NEC
- OFI CRETA
- LILLESTROM
- LEVSKI SOFIA
- ARARAT ARMENIA
Come giocano le possibili avversarie di Juve e Milan
Juve e Milan le due italiane in corsa: ecco quali squadre potrebbero incontrare
Europa League, le formazioni tipo delle 36 squadreVai al contenuto
Le date dell'Europa League
Fase campionato
- 1^ giornata: 16-17 settembre 2026
- 2^ giornata: 15 ottobre 2026
- 3^ giornata: 22 ottobre 2026
- 4^ giornata: 5 novembre 2026
- 5^ giornata: 26 novembre 2026
- 6^ giornata: 10 dicembre 2026
- 7^ giornata: 21 gennaio 2027
- 8^ giornata: 28 gennaio 2027
Turni successivi
- Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
- Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
- Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
- Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte
Come si svolgerà la fase campionato
- Un girone unico, da 36 squadra. E dunque anche una classifica unica
- Ogni squadra gioca contro 8 squadre ("pescate" nel sorteggio), con 4 match in casa e 4 in trasferta.
- Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi. Le ultime 12 sono eliminate
Come funziona il sorteggio di Europa League
36 le squadre partecipanti, divise in 4 fasce. Ogni squadra pescherà 8 avversarie, due da ogni fascia (quindi compresa la propria) e giocherà dunque 8 partite, contro 8 avversarie diverse: 4 in casa e 4 in trasferta. Nel sorteggio si parte dalle squadre della fascia 1: una alla volta vengono sorteggiate e, una volta pescata, ogni squadra conosce immediatamente i nomi delle sue otto avversarie. Un abbinamento che avviene in modo computerizzato, rispettando due criteri:
- un club non può giocare contro una squadra dello stesso campionato
- un club non può giocare contro più di due squadre dello stesso Paese.
Terminate le squadre della prima fascia si passa a quelle della seconda, poi della terza e infine della quarta (naturalmente, man mano che il sorteggio si svolge, anche le squadre non sorteggiate iniziano a conoscere alcune delle loro avversarie). Milan e Juventus sono entrambe in fascia 1, quindi saranno tra le prime a conoscere subito i nomi delle loro 8 avversarie (e nulla vieta che possano anche avere delle avversarie in comune, mentre le due italiane non potranno affrontarsi direttamente, almeno in questa fase)
Dove vedere il sorteggio di Europa League e Conference
Potrai seguirli in diretta alle 13 su Sky Sport 24, e in streaming su skysport.it e YouTube. A partire dalle 12.45 in studio Mario Giunta con Alessandro Costacurta e Stefano Borghi per commentare gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre raccolte dal nostro inviato a Montecarlo, Francesco Cosatti
Le coppe europee su Sky Sport fino al 2031!
I grandi club continueranno a giocare su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2031: in esclusiva 184 delle 203 partite di Champions League e tutte le 342 partite di Europa League e Conference League
Dopo il sorteggio che ieri ha determinato gli incroci della fase campionato della Champions, oggi a Montecarlo si svelano anche Europa League e Conference League. Appuntamento dalle 13 in diretta su Sky Sport 24 per conoscere le avversarie delle italiane