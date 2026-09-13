Il Benfica vince a fatica, crollo del Nec Nijmegen

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Benfica e Nec, risultati e cosa c’è da sapere sulle avversarie di Milan e Juventus

Europa League

In campo nel weekend quelle che saranno le prime avversarie di Milan e Juve in Europa League: il Benfica (sfidante dei rossoneri) ha vinto ancora, crollo invece del Nec Nijmegen (opposto alla squadra di Spalletti). L'Europa League è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SASSUOLO-JUVE LIVE

È servito un rigore nel finale per completare la rimonta casalinga, ma alla fine il Benfica ha confermato il suo ottimo inizio di stagione. 3-1 al Gil Vicente (passato in vantaggio) con la doppietta di Pavlidis e il punto esclamativo nel recupero ad opera di Prestianni, con un bellissimo destro sul palo lontano: è la quinta vittoria consecutiva dopo il pareggio all'esordio in campionato, e senza vincere - anzi, addirittura con un ko - era cominciata l'avventura con i preliminari di Europa League. 2-1 sul campo del St Gallen, poi il 5-0 nel ritorno a scacciare via lo spettro dell'eliminazione e da lì successi in serie contro Hearts e Aarhus a legittimare la partecipazione alla League Phase. La sfida contro il Milan è in programma mercoledì a San Siro alle 21 in diretta su Sky e in trasferta i lusitani hanno sempre segnato almeno tre gol nelle ultime quattro. L'allenatore Marco Silva può contare sulla rosa al completo, ma non si è lasciato andare a un particolare turnover prima del match contro i rossoneri: davanti al portiere Soares, ha giocato la linea a 4 composta da Banjaqui, Araujo, Lenglet e Dahl (ex Roma), Barrenechea e Barreiro a formare la cerniera di centrocampo e Pavlidis riferimento offensivo, supportato dal trio Silva-Prestianni-Schjelderup.

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Nec Nijmegen travolto dal Cambuur 3-0

La Juventus, invece, ospiterà allo Stadium giovedì alle 21 il Nec Nijmegen (match in diretta su Sky), il cui periodo complicato non sembra avere fine. Nel weekend la squadra di Dick Schreuder è stata travolta 3-0 dal Cambuur, formazione di bassa classifica e al primo successo in campionato: per il Nec, invece, si è trattata della terza sconfitta in Eredivisie e un 10° posto personale, con appena 7 punti guadagnati. Sono tre le partite consecutive senza vittoria per gli olandesi, approdati in Europa League dopo aver perso nel doppio confronto dei preliminari di Champions contro il Bodo/Glimt. Nell'ultima di campionato prestazione completamente da dimenticare per ciò che riguarda la fase difensiva (schierata come sempre a 3, con Crettaz tra i pali e davanti il terzetto Storm-Sandler-Kabar), con imbucate da una parte e dall'altra, e un punteggio tutto sommato anche stretto. Contro i bianconeri, inoltre, dovrebbe mancare Emre Mor: era entrato nella ripresa ma, calciando, si è procurato un infortunio muscolare ed è stato costretto a uscire dopo un quarto d'ora. Il turco aveva preso il posto di Tahaui, schierato titolare sulla corsia destra di centrocampo, con Bischoff sul lato opposto e Nejasmic-Geiger da centrali. È rimasto a riposo Tadic a favore di Lebreton e Chery alle spalle di Sierhuis. 

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