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Sorteggi Europa League, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming

guida tv

Dopo la Champions League, prende forma anche la nuova Europa League che vedrà impegnate Milan e Juventus. Alle 13 in diretta da Monaco il sorteggio della 'League Phase' che potrete seguire su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube

CHAMPIONS LEAGUE, LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE

Prende forma la nuova Europa League 2026/2027. Oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 13 a Monaco ci saranno i sorteggi della fase campionato che potrete vivere su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube con Mario Giunta e i suoi ospiti a partire dalle 12.45 per seguire in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre.

Milan e Juventus per la prima volta insieme in Europa League

Due le squadre italiane: Milan e Juventus che attendono di capire quali saranno le rispettive avversarie nella nuova edizione della competizione. Prima volta in assoluto per le due squadre che partecipano insieme all'Europa League e non alla Champions. 

leggi anche

Le fasce per il sorteggio
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La procedura dei sorteggi per l'Europa League

Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla prima fascia (presenti anche Milan e Juventus) e poi, con l'estrazione manuale delle palline, le squadre saranno accoppiate tramite un software automatizzato alle rispettive otto avversarie.

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Il regolamento del sorteggio

Sorteggi Europa League, la programmazione su Sky

Venerdì 28 agosto

  • Ore 13 (collegamento dalle 12.45) in diretta da Monaco i sorteggi della 'League Phase' dell'Europa League 2026/2027 su Sky Sport 24, TV8 e in streaming su SkySport.it e su YouTube.

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