Sorteggi Europa League, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming

Dopo la Champions League, prende forma anche la nuova Europa League che vedrà impegnate Milan e Juventus. Alle 13 in diretta da Monaco il sorteggio della 'League Phase' che potrete seguire su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube CHAMPIONS LEAGUE, LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE

Prende forma la nuova Europa League 2026/2027. Oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 13 a Monaco ci saranno i sorteggi della fase campionato che potrete vivere su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube con Mario Giunta e i suoi ospiti a partire dalle 12.45 per seguire in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre.

Milan e Juventus per la prima volta insieme in Europa League Due le squadre italiane: Milan e Juventus che attendono di capire quali saranno le rispettive avversarie nella nuova edizione della competizione. Prima volta in assoluto per le due squadre che partecipano insieme all'Europa League e non alla Champions. leggi anche Le fasce per il sorteggio

La procedura dei sorteggi per l'Europa League Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla prima fascia (presenti anche Milan e Juventus) e poi, con l'estrazione manuale delle palline, le squadre saranno accoppiate tramite un software automatizzato alle rispettive otto avversarie. Leggi anche Il regolamento del sorteggio