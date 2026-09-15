Gonçalo Ramos ritrova, e sfida, il suo passato. Il sorteggio di Europa League ha messo il Benfica sulla strada del Milan e l'attaccante portoghese per la prima volta affronterà la sua ex squadra in una sfida dal sapore speciale. Alla vigilia di Milan-Benfica (mercoledì 16 settembre alle 21 in diretta su Sky), gara con cui i rossoneri iniziano il loro cammino in Europa, ne ha parlato a Sky.



Come sarà affrontare il Benfica per la prima volta da avversario per te che sei cresciuto nel Benfica e sei tifoso del Benfica?

"Sarà una partita speciale, una sensazione diversa perché non ho mai giocato in vita mia contro il Benfica e quando ho visto il sorteggio, non vedevo l’ora. È il mio club, il club del mio cuore: sarà una bella partita. Sono forti, stanno giocando bene. Sono contento di giocare contro di loro"



Come procede il tuo inserimento nel Milan? Hai segnato solo un gol ma hai avuto anche poche occasioni nelle ultime partite. Ti aspettavi un impatto migliore?

"Fa parte della crescita e dell’inserimento, abbiamo tanti nuovi giocatori e altri che erano qua nella scorsa stagione ma magari non avevano giocato tanto: stiamo imparando a conoscerci, ci vorrà del tempo, i giocatori nelle grandi squadre non giocano bene tutti insieme in due partite. Io però ho ottime sensazioni, mi sto sentendo bene come tutta la squadra. Continuiamo a lavorare e verranno le cose belle"



Ieri hai visto Ibrahimovic: gli hai chiesto qualche consiglio?

"No, niente di speciale: abbiamo parlato in modo normale, mi ha dato il benvenuto al Milan, mi ha chiesto come sto e se sono felice. È stato bello conoscerlo finalmente, è una leggenda del club. E' bello vederlo qua a Milanello"



Tre anni fa con il Benfica hai segnato il record di gol in una stagione, 27. Vuoi fare il nuovo record qui a Milano con il Milan? Ci pensi?

"Non ci penso tanto. In quella stagione al Benfica la cosa più importante è stata fare una buona Champions League e vincere il campionato. Voglio ovviamente segnare tanto, ma la cosa che conta è se la squadra va bene, se vince, e avere una bella stagione come squadra. poi arrivano i gol e il mio contributo, naturalmente"



Vincere l’Europa League da protagonista con il Milan per sentire più tua questa competizione è per te un obiettivo?

"Certo, vogliamo vincerla, ma sarà una stagione lunga e dobbiamo pensare partita dopo partita, non alla finale o a vincere la coppa. Ovviamente lo vogliamo, sarebbe bellissimo riuscirci, ma ci vuole tanto lavoro per farlo"



Esulti se segni?

"No, sono la mia famiglia"