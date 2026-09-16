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Juventus-Nec, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League

La Juve ospita il Nec Nijmegen nella prima partita del girone unico di Europa League (match in programma giovedì 17 settembre alle 21, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Spalletti potrebbe schierare dal 1' i nuovi acquisti Sarr e Woltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla trequarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre, con Gatti alla prima da titolare. Di seguito le probabili formazioni

LE PAROLE DI SPALLETTI ALLA VIGILIA

Probabili Formazioni

Juventus
Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
Portiere
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
Difensore centrale di destra
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Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale di sinistra
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Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Esterno destro
Juventus
Pape Sarr
Pape Sarr
Centrocampista centrale
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
Centrocampista centrale
Juventus
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Esterno sinistro
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Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Trequartista
Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
Trequartista
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Juventus
Nick Woltemade
Nick Woltemade
Attaccante

Juventus, la probabile formazione

(3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Mckennie, Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti

  • Spalletti orientato alla difesa a tre, con Gatti alla prima da titolare in stagione
  • Torna McKennie, subito titolare sulla trequarti
  • Possibile esordio dal 1' anche per Sarr (è in ballottaggio con Koopmeiners) e Woltemade: il tedesco potrebbe fare il riferimento avanzato, con conseguente arretramento di Kolo Muani
  • Dalla panchina Alajbegovic, non è in lista invece Zhegrova (il migliore dei bianconeri contro il Sassuolo). Squalificato Kelly

Nec Nijmegen, la probabile formazione

(3-4-2-1): Polster; Sandler, Storm, Fonville; Emre Mor, Lebreton, Nejasmic, Bischoff; Tadic, Chery; Linssen. All. Schreuder

  • In porta c'è Polster vista la squalifica del portiere titolare Crettaz, peraltro uscito per infortunio nell'ultima gara di campionato
  • Senza Tahaui (non convocato), potrebbe giocare l'ex Galatasaray e Dortmund Emre Mor sulla destra
  • Davanti Tadic e Chery dovrebbero supportare Linssen, favorito su Sierhuis

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