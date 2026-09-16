La Juve ospita il Nec Nijmegen nella prima partita del girone unico di Europa League (match in programma giovedì 17 settembre alle 21, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Spalletti potrebbe schierare dal 1' i nuovi acquisti Sarr e Woltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla trequarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre, con Gatti alla prima da titolare. Di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Juventus, la probabile formazione
(3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Mckennie, Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti
- Spalletti orientato alla difesa a tre, con Gatti alla prima da titolare in stagione
- Torna McKennie, subito titolare sulla trequarti
- Possibile esordio dal 1' anche per Sarr (è in ballottaggio con Koopmeiners) e Woltemade: il tedesco potrebbe fare il riferimento avanzato, con conseguente arretramento di Kolo Muani
- Dalla panchina Alajbegovic, non è in lista invece Zhegrova (il migliore dei bianconeri contro il Sassuolo). Squalificato Kelly
Nec Nijmegen, la probabile formazione
(3-4-2-1): Polster; Sandler, Storm, Fonville; Emre Mor, Lebreton, Nejasmic, Bischoff; Tadic, Chery; Linssen. All. Schreuder
- In porta c'è Polster vista la squalifica del portiere titolare Crettaz, peraltro uscito per infortunio nell'ultima gara di campionato
- Senza Tahaui (non convocato), potrebbe giocare l'ex Galatasaray e Dortmund Emre Mor sulla destra
- Davanti Tadic e Chery dovrebbero supportare Linssen, favorito su Sierhuis