L'allenatore della Juve analizza il successo in rimonta a Vigo anche se non è soddisfatto del primo tempo: "Siamo stati troppo lenti nel fare tutto". Ancora una menzione per Kolo Muani: "Lui è forte, è entrato ma stava troppo largo, poi le scelte che fanno i giocatori incidono". Sull'uscita di Conceiçao arrabbiato: "Penso ce l'avesse con se stesso" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Luciano Spalletti torna da Vigo con una vittoria arrivata in rimonta e nel recupero contro il Celta. L'allenatore della Juve analizza sia le cose positive che quelle negative di un match che è stato tutt'altro che semplice e poi deciso dal secondo gol di fila di Kolo Muani: "Quando ho fatto entrare Kolo, lui l'ha interpretata troppo da esterno, perché quella corsia doveva essere libera per Cambiaso - dice - Non siamo riusciti a gestire bene la palla, c'erano sempre questi ribaltamenti, ci hanno costretto a corse lunghe, alla fine Woltemade era un po' stanco e Kolo rimanendo uno contro uno poteva incidere, perché Kolo è forte ma poi la differenza la fanno i giocatori con le loro scelte".

"Nel primo tempo siamo stati lenti nel fare tutto" E nel primo tempo la Juve è sembrata poco brillante: "Nel primo tempo siamo stati lenti nel fare tutto, davamo al Celta il tempo per riordinarsi, non riscivamo a ribaltare l'azione, poi eravamo lenti nelle riaggressioni, a Cagliari eravamo stati più dinamici e più attenti rispetto a stasera". Conceiçao uscito arrabbiato dal campo: "Gli conviene che fosse arrabbiato con se stesso, sennò se ne può parlare insieme - dice ancora - Ma penso ce l'avesse con se stesso, è uscito al 70', ci sono altre partite poi se lo ha fatto per altro, saldiamo il tutto".