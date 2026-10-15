L'attaccante della Juventus ha voluto chiarire la dinamica relativa alla sua sostituzione: "Non ho litigato con nessuno, ho tirato un colpetto ai sedili della panchina ma non ho parlato con nessuno dello staff, sono andato nello spogliatoio, ho cambiato la maglia, sono andato in bagno, tre o quattro minuti e sono tornato. Questa è la verità e non voglio che vengano dette cose non vere"

Piccolo giallo in casa Juve al momento della sostituzione di Francisco Conceiçao al 64' di Celta-Juve. L'attaccante portoghese viene richiamato per lasciare il posto a Nico Gonzalez. Una volta rientrato in panchina, avrebbe colpito ripetutamente i sedili vistosamente innervosito e al momento dell'intervento di un collaboratore di Spalletti per calmarlo, sarebbe rientrato nello spogliatoio salvo poi, qualche minuto dopo tornare a sedere nuovamente in panchina. E' stato lo stesso giocatore a voler chiarire la dinamica dell'episodio: "Non ho litigato con nessuno, ho dato una piccola botta ai sedili della panchina, ma non ho litigato con nessuno dello staff, quindi non è vero ciò che è stato detto. Se ho parlato con qualcuno dello staff? No, non c'è stato nessun dialogo, io non ho parlato e nessuno mi ha risposto perché non c'è stato nessun dialogo, sono andato dentro, ho cambiato la maglia, tre o quattro minuti, sono andato in bagno e sono tornato fuori - spiega - Dico questo perché non voglio che escano cose non vere e dobbiamo parlare del secondo tempo che abbiamo fatto che è la cosa più importante perché abbiamo vinto e conquistato tre punti importanti e dobbiamo continuare così". Cosa ha detto Spalletti alla squadra nell'intervallo? "Ci ha detto che così non l'avremmo vinta. Arrivavamo sempre in ritardo, ma penso che dopo abbiamo dato una grande risposta nel secondo tempo, abbiamo fatto due gol ma potevamo farne di più - prosegue - Ora la Lazio? La Lazio sta molto bene, ma ripartiamo da questo secondo tempo. Noi vogliamo stare in alto in classifica, devono arrivare tre punti".