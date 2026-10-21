Alla viglia della sfida di Europa League contro il Rennes (diretta domani alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K) ha parlato a Sky l'attaccante francese: "Dopo le parole di Bremer e il ko con la Lazio abbiamo parlato tutti insieme, siamo un bel gruppo e spero che dopo questa sconfitta avremo una grande reazione. Dobbiamo restare uniti"

Dopo la sconfitta in casa per 0-3 in campionato contro la Lazio , la Juventus torna a concentrarsi sull’ Europa League , dove ha finora colto due vittorie su due, contro Nec e Celta Vigo . E domani allo Stadium i bianconeri attendono il Rennes , per il terzo incontro di questa loro stagione europea. (l’incontro sarà trasmesso in diretta domani alle 18.45su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K). Alla vigilia della sfida, oltre all’allenatore Luciano Spalletti, ha parlato anche Randal Kolo Muani : " Abbiamo iniziato molto bene in Europa League con due vittorie, dobbiamo continuare così, lavoriamo sodo per proseguire su questa strada. Siamo felici di giocare in casa con i tifosi, sarà una bella partita contro il Rennes".

Kolo: "Parole Bremer? Reazione post partita"

"Ero un po’ stanco -ha proseguito l’attaccante francese- dobbiamo restare uniti con i compagni, sappiamo che contro la Lazio è stata difficile ma lavoriamo bene, abbiamo un bel gruppo e possiamo crescere. Le parole di Bremer? Sono state una reazione dopo la partita, poi abbiamo parlato con tutti nello spogliatoio. E ieri anche al centro di allenamento. Abbiamo un buon gruppo, una grande mentalità, siamo felici. Abbiamo un buon capitano come Bremer. Gleison ha parlato con tutti, dopo questa sconfitta spero avremo una grande reazione".