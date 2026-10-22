L'allenatore del Milan prova a commentare il risultato negativo a Bournemouth condizionato da diversi episodi: "Non possiamo commettere certi errori e restare in inferiorità, è stata una gara negativa in tutti gli aspetti ma dobbiamo pensare alla prossima in campionato". Un primo bilancio: "Queste cose fanno parte del percorso, rispetto alla storia del Milan siamo in una posizione diversa, dobbiamo cambiare l'inerzia di questo momento"

Ruben Amorim commenta a Sky, al termine della sconfitta del suo Milan a Bournemouth, un 3-0 figlio di tanti errori rossoneri, dal primo rigore concesso ai padroni di casa, all'espulsione di Maignan che ha causato un secondo rigore che ha definitivamente indirizzato il match: "Il rigore e il rosso hanno cambiato la partita non abbiamo avuto la possibilità di recuperare da questi episodi, poi il terzo gol è arrivato da un altro calcio piazzato". Difficile paragonare questa gara con le ultime due uscite: "Non è questione di confrontare la partita o paragonare questa partita ad altre perché non c'è stata proprio partita - dice ancora - Non possiamo commettere questi errori, prendere un rigore da calcio d'angolo e poi restare in inferiorità numerica. Non possiamo fare questi errori soprattutto se arrivano dai giocatori più esperti".