Bournemouth-Milan, Amorim: "Non c'è stata partita, certi errori non si possono commettere"milan
L'allenatore del Milan prova a commentare il risultato negativo a Bournemouth condizionato da diversi episodi: "Non possiamo commettere certi errori e restare in inferiorità, è stata una gara negativa in tutti gli aspetti ma dobbiamo pensare alla prossima in campionato". Un primo bilancio: "Queste cose fanno parte del percorso, rispetto alla storia del Milan siamo in una posizione diversa, dobbiamo cambiare l'inerzia di questo momento"
Ruben Amorim commenta a Sky, al termine della sconfitta del suo Milan a Bournemouth, un 3-0 figlio di tanti errori rossoneri, dal primo rigore concesso ai padroni di casa, all'espulsione di Maignan che ha causato un secondo rigore che ha definitivamente indirizzato il match: "Il rigore e il rosso hanno cambiato la partita non abbiamo avuto la possibilità di recuperare da questi episodi, poi il terzo gol è arrivato da un altro calcio piazzato". Difficile paragonare questa gara con le ultime due uscite: "Non è questione di confrontare la partita o paragonare questa partita ad altre perché non c'è stata proprio partita - dice ancora - Non possiamo commettere questi errori, prendere un rigore da calcio d'angolo e poi restare in inferiorità numerica. Non possiamo fare questi errori soprattutto se arrivano dai giocatori più esperti".
"Maignan? Non ci ho parlato, lo farò a Milano"
Amorim salva poco o nulla di questa trasferta: "Abbiamo dovuto correre tanto in inferiorità, è stata una partita negativa sotto ogni punto di vista ma dobbiamo pensare alla prossima in campionato". Il Milan ha provato a mettersi con una difesa a tre in inferiorità numerica: "Ho cercato di sistemare la squadra in modo che i giocatori potessero sentirsi a loro agio, per provare a correre meno rischi nella parte centrale e provare a riaprirla alla fine". Su Maignan: "Non ho ancora parlato con lui, lo farò quando torneremo a Milano". Un primo bilancio: "Questo fa parte del percorso, guardando alla storia del Milan siamo in una posizione diversa. Non si può non essere d'accordo sulla negatività di questa partita, ma ho apprezzato il modo in cui abbiamo provato a fare qualcosa. Il calcio va anche così, dobbiamo provare a vincere la prossima per cambiare l'inerzia di questo momento".