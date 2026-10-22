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Altro errore di 'costruzione', Finndell (Jagiellonia) regala il gol all'Anderlecht. VIDEO

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L'Anderlecht si porta in vantaggio dopo 21 minuti in casa dello Jagiellonia. Il gol dei belgi è frutto di un grande regalo dei polacchi e del centrocampista svedese Hampus Finndell. Il numero 14 dello Jagiellonia, mentre la sua squadra sta costruendo dal basso, effettua un retropassaggio troppo lungo per il suo compagno Kozlowski: Cvetkovic ringrazia e, dopo aver protetto palla, batte Abramowicz d'esterno. Riguarda la distruzione dal basso dello Jagiellonia nel VIDEO

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