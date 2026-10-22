Nel video, la spiegazione per cui è stato annullato all’88° il gol del 3-2 a Jhon Lucumì per posizione di fuorigioco del difensore della Juventus. Sul cross di Koopmeiners c’è una sponda di testa di McKennie, la palla termina in area e il difensore del Rennes Mayenda, che tocca il pallone col piede senza riuscire a spazzare l’area. A quel punto Lucumì raggiunge il pallone e segna il gol del 3-2, poi annullato. L’arbitro, il danese Morten Krogh, annulla il gol, dopo la revisione al Var, perché ritiene una deviazione, e non una giocata, quella del difensore del Rennes, in quanto il pallone arriva in maniera improvvisa e non c’è il pieno controllo del corpo da parte del giocatore ospite.

Le linee guida, aggiornate dall’Ifab nel 2022, dopo il caso Mbappe/Eric Garcia nella finale di Nations League, stabiliscono infatti i criteri che devono essere utilizzati, a seconda dei casi, quali indicatori che un calciatore aveva il controllo del pallone e, di conseguenza, si può ritenere che lo abbia “deliberatamente giocato”:

Il pallone arrivava da lontano e il calciatore ne aveva una visuale chiara

Il pallone non si muoveva velocemente

La direzione del pallone non era inaspettata

Il calciatore ha avuto il tempo di coordinare il movimento del proprio corpo, cioè non era un caso di allungamento / estensione (degli arti) o di un salto istintivi, o un movimento che ha conseguito un contatto / controllo limitato

Un pallone che si muove a terra è più facile da giocare di un pallone in aria

Giancarlo Marocchi, nello studio di Sky Sport, non è d’accordo con la decisione dell’arbitro: "Quando colpisce Nico Gonzalez di testa, la palla entra in un tunnel ben visibile al giocatore del Rennes che, con lentezza, si prepara a calciare, non a controllarla perché è in area di rigore; la calcia male e poi Lucumì la mette dentro. Se io dico al mio allenatore ‘mi sono fatto sorprendere da un pallone deviato a 6 metri da me’, è giusto che il mio allenatore mi prenda a calci nel sedere. Questa, rivedendola da tutte le angolazioni, non è una palla improvvisa, poi l’arbitro può decidere che è improvvisa, che non è una giocata ma una deviazione e poi si arriva ad annullare. Io, fossi stato l’arbitro, non l’avrei annullata".