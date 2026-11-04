La partita tra Az e Juventus metterà di fronte anche i fratelli Koopmeiners: Peer contro Teun. Il centrocampista degli olandesi ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match: "Sarà speciale affrontarlo in Europa League - ha detto -. Ha dato tanto per questo club e sono orgoglioso di lui. Mi aspetto una gara difficile, loro hanno più esperienza ma noi avremo il pubblico dalla nostra"

Sarà una sfida inedita e tutt'altro che banale quella tra Az Alkmaar e Juventus in Europa League. Un primo incrocio assoluto tra le due squadre e anche per i fratelli Koopmeiners, cresciuti insieme nel club olandese. Quando Teun lasciava la patria per approdare in A, prima all'Atalanta e oggi ai bianconeri, il fratello Peer (di due anni più giovane) saliva in prima squadra e non se ne è più andato, se non in prestito. Ora l'occasione per ritrovarsi uno contro l'altro, eventualità che era capitata solo in un'amichevole. Il giocatore dell'Az, anche lui centrocampista come il fratello alla Juventus, ha parlato del match a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:



Il significato per te di questa partita? È speciale giocare contro tuo fratello?

"Sarà molto speciale affrontare un fratello in Europa League, anche per la famiglia e probabilmente anche per lo stesso Teun"



Cosa significa giocare in una squadra dove tuo fratello è stato così importante?

"È un piacere, so cosa significa per il club e i tifosi e quanto lui ha dato. Sono orgoglioso di lui e lo stimo, anch'io vorrei la mia foto fuori lo stadio, ma sono davvero molto orgoglioso"



Che partita dobbiamo aspettarci?

"Difficile, conosciamo la Juve e dobbiamo stare focalizzati sul match fin dall'inizio e fare del nostro meglio per avere una chance. Loro hanno più esperienza di noi in Europa, però noi abbiamo i tifosi e la nostra qualità, dobbiamo essere coraggiosi e giocare con fiducia per ottenere risultato".