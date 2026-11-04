Sarà una partita speciale per Teun Koopmeiners che sfiderà con la Juventus il fratello Peer e l'Az: "È la mia casa da tanti anni, sarà una bellissima serata soprattutto vedere mio fratello. Quanti biglietti mi ha chiesto la famiglia? Quasi 40!". Sull'avversario ha aggiunto: "Conosco molto bene la squadra, giocano con grande intensità e sarà una partita difficile". Il match è in diretta giovedì 5 novembre all 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L'INTERVISTA DEL FRATELLO PEER - AZ-JUVENTUS, PROBABILI