Introduzione

In questa settimana prende il via ufficialmente anche l'Europa League 2024/25, la prima edizione con il nuovo format. Dopo il trionfo dell'Atalanta nella passata stagione, quest'anno toccherà a Roma e Lazio tra le italiane tentare di vincere la coppa. Ecco come funzionerà il torneo, le regole per qualificarsi e il calendario delle romane e degli altri big match