8/21 Foto Instagram @dino.db8.baggio

DINO BAGGIO - Dopo una parentesi alla guida delle giovanili del Padova ha collaborato con le giovanili del Montebelluna, poi è uscito dal mondo del calcio. Ha fatto l'attore teatrale ("solo una parentesi per beneficenza in paese") ma il vero hobby "è correre in pista con le macchine" - come raccontato in un'intervista al Corriere del Veneto.