Ben quattro, dunque, i cambi di formazione per Luciano Spalletti rispetto all'ultima uscita di campionato. In porta spazio a Meret, al rientro dall'infortunio alle costole che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane. in difesa spazio a Manolas, nuovamente titolare al posto di Rrahmani, mentre a centrocampo parte dalla panchina Anguissa, sostituito da Elmas. In avanti riposa Osimhen: il centravanti sarà Petagna