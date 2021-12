Spalletti ritorna al 4-2-3-1 con Petagna centravanti e Politano, Lozano ed Elmas alle sue spalle. Zielinski in mezzo al campo con Demme, in porta ci sarà Meret

Ancora tutto aperto nel girone C di Europa League dove, a novanta minuti dalla fine, sono in corsa tutte e quattro le squadre. Le due favorite della vigilia, Napoli e Leicester, si giocheranno la qualificazione al Maradona, con Legia Varsavia e Spartak Mosca che invece si affronteranno in Polonia. Ci sono tre posti a disposizione per continuare il percorso europeo: la prima andrà direttamente agli ottavi, la seconda andrà agli spareggi contro le terze della Champions League mentre la terza retrocederà in Conference League. Alla vigilia dell'ultimo turno è il Leicester a guidare la classifica con 8 punti, Spartak Mosca e Napoli ne hanno 7 mentre il Legia Varsavia chiude a quota 6.