Per il ritorno dei playoff di Europa League, Spalletti recupera Insigne e rilancia Fabian Ruiz dal primo minuto. Tra i blaugrana, panchina prevista per il capitano Busquets. Xavi si affida al tridente composto da Dembelè, Aubameyang e Ferran Torres

Dopo il pari di Cagliari, il Napoli torna nuovamente in campo. La squadra di Luciano Spalletti sarà protagonista nell’impegno europeo di giovedì: al 'Maradona' arriva il Barcellona, nella sfida valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. Dopo l'1-1 al Camp Nou, il Napoli è chiamato a una grande prova, per andare alla ricerca della qualificazione agli ottavi. Calcio d'inizio alle 21: il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.