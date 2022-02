Una partita mai come le altre, nel segno di Diego Armando Maradona . Dopo l'1-1 dell'andata al Camp Nou, il Napoli è pronto a ospitare il Barcellona nel ritorno dei playoff di Europa League per accedere agli ottavi di finale della competizione. La squadra di Xavi è partita in mattinata ed è già arrivata nel capoluogo campano, dove domani, giovedì 24 febbraio, si giocherà la sfida alle 21 (diretta su Sky Sport Uno, anche in 4K). Ma nel frattempo i catalani hanno omaggiato il Pibe de Oro sui social . Il Barcellona ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una raffigurazione nella quale Piqué , Pedri e De Jong sono ritratti davanti al celebre murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli . Il capitano porta in mano la camiseta blaugrana numero 10, quella indossata da Diego dal 1982 al 1984, proprio prima di trasferirsi a Napoli. " Immortale ", la didascalia scelta dal Barcellona, che ha poi completato il post scrivendo " Eterno Maradona ".

300 tifosi blaugrana a Napoli: si va verso il tutto esaurito

Intanto Napoli si prepara a ricevere circa 300 tifosi che seguiranno il Barcellona per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Alcuni sono già arrivati in mattinata, mentre altri arriveranno nelle prossime ore o a ridosso della partita. Secondo la Questura di Napoli, quella tra le squadre di Spalletti e Xavi non è una partita a rischio in quanto non ci sono precedenti tra i gruppi organizzati. Inoltre, già una settimana fa a Barcellona non si sono registrate tensioni tra le due tifoserie né prima né dopo la gara giocata al Camp Nou. Procede spedita la vendita dei biglietti per assistere al match: con il 'Maradona' al 75% della capienza, vale a dire con un massimo di 42 mila spettatori, è possibile che si arrivi al tutto esaurito.