Brighton, vittoria storica: prima volta in Europa

Se l'Atalanta non vince neanche lo Sporting Lisbona riesce a fare risultato pieno: 1-1 in trasferta con il Rakow. Nel gruppo A, il West Ham perde ad Atene contro l'Olympiacos. Tripletta di Grifo nel successo del Friburgo. Vincono anche Marsiglia e Betis. In serata successo della Roma, Sheriff-Servette 1-1. Cinquine per Leverkusen e Liverpool. Storico successo del Brighton: prima volta in Europa. Tutti risultati della terza giornata di Europa League