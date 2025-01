Missione compiuta dai giallorossi che si qualificano ai playoff di Europa League. Ora una tra Ferencvaros e Porto, ma c'è il rischio derby agli ottavi. Male Dovbyk che spreca in avvio, attento Svilar su Larsson. Il palo ferma Mancini, che poi serve l'assist del gol per Angelino. Nella ripresa il raddoppio lo firma Shomurodov in campo da due minuti. Il sorteggio dei playoff è in diretta venerdì alle 13 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, SkySport.it e canale YouTube di Sky Sport

