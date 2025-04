In questi minuti è in campo anche la Fiorentina per il ritorno dei quarti di Conference League contro il Celje (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Fischio d'inizio che è arrivato alle 18.45 per la Viola, che all'andata ha vinto 2-1 in casa degli sloveni. IL LIVEBLOG