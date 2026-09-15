Europa League 2026 2027, chi vince secondo Opta: Juve e Milan tra le favorite
Chi vincerà l'Europa League 2026/27? Secondo le previsioni del Supercomputer Opta, che ha analizzato tutte le squadre in corsa, la principale favorita è il Bournemouth. Juventus e Milan sono in top 10. Di seguito come funziona il supercomputer e tutte le percentuali
- L'Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento e tanto altro
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 2,4%
- Ai quarti: 0,2%
- In semifinale: 0%
- In finale: 0%
- Di vincere l'Europa League: 0%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 4,2%
- Ai quarti: 0,8%
- In semifinale: 0,2%
- In finale: 0%
- Di vincere l'Europa League: 0%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 10,5%
- Ai quarti: 1,8%
- In semifinale: 0,3%
- In finale: 0,1%
- Di vincere l'Europa League: 0%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 8,7%
- Ai quarti: 1,6%
- In semifinale: 0,3%
- In finale: 0%
- Di vincere l'Europa League: 0%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 11,8%
- Ai quarti: 2,6%
- In semifinale: 0,6%
- In finale: 0,1%
- Di vincere l'Europa League: 0,1%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 13,2%
- Ai quarti: 3,8%
- In semifinale: 1,1%
- In finale: 0,3%
- Di vincere l'Europa League: 0,1%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 13,8%
- Ai quarti: 3,5%
- In semifinale: 0,8%
- In finale: 0,2%
- Di vincere l'Europa League: 0,1%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 21,8%
- Ai quarti: 6,7%
- In semifinale: 1,9%
- In finale: 0,6%
- Di vincere l'Europa League: 0,2%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 24,4%
- Ai quarti: 7,7%
- In semifinale: 2,3%
- In finale: 0,7%
- Di vincere l'Europa League: 0,2%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 25,8%
- Ai quarti: 8,3%
- In semifinale: 2,5%
- In finale: 0,8%
- Di vincere l'Europa League: 0,2%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 29,9%
- Ai quarti: 9,7%
- In semifinale: 2,8%
- In finale: 0,7%
- Di vincere l'Europa League: 0,3%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 26,9%
- Ai quarti: 8,0%
- In semifinale: 2,6%
- In finale: 0,9%
- Di vincere l'Europa League: 0,3%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 32,6%
- Ai quarti: 11,4%
- In semifinale: 4,0%
- In finale: 1,3%
- Di vincere l'Europa League: 0,5%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 38,8%
- Ai quarti: 13,6%
- In semifinale: 4,4%
- In finale: 1,3%
- Di vincere l'Europa League: 0,6%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 34,9%
- Ai quarti: 12,8%
- In semifinale: 4,5%
- In finale: 1,7%
- Di vincere l'Europa League: 0,6%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 34,3%
- Ai quarti: 13,3%
- In semifinale: 5,2%
- In finale: 1,9%
- Di vincere l'Europa League: 0,7%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 41,1%
- Ai quarti: 16,3%
- In semifinale: 6,1%
- In finale: 2,2%
- Di vincere l'Europa League: 0,9%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 42,4%
- Ai quarti: 16,9%
- In semifinale: 6,6%
- In finale: 2,6%
- Di vincere l'Europa League: 1%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 43,3%
- Ai quarti: 17,5%
- In semifinale: 6,9%
- In finale: 2,6%
- Di vincere l'Europa League: 1,1%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 38,1%
- Ai quarti: 16,3%
- In semifinale: 6,8%
- In finale: 2,7%
- Di vincere l'Europa League: 1,1%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 43,8%
- Ai quarti: 19,4%
- In semifinale: 8%
- In finale: 3%
- Di vincere l'Europa League: 1,2%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 48,2%
- Ai quarti: 20,2%
- In semifinale: 8,2%
- In finale: 3,3%
- Di vincere l'Europa League: 1,3%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 49,9%
- Ai quarti: 20,4%
- In semifinale: 8,2%
- In finale: 3,2%
- Di vincere l'Europa League: 1,3%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 59%
- Ai quarti: 26,4%
- In semifinale: 10,4%
- In finale: 3,6%
- Di vincere l'Europa League: 1,6%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 52,4%
- Ai quarti: 24,7%
- In semifinale: 10,4%
- In finale: 4%
- Di vincere l'Europa League: 1,6%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 61,6%
- Ai quarti: 30%
- In semifinale: 13,6%
- In finale: 5,9%
- Di vincere l'Europa League: 2,3%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 60,1%
- Ai quarti: 31,6%
- In semifinale: 15,5%
- In finale: 7,2%
- Di vincere l'Europa League: 3,2%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 70,4%
- Ai quarti: 37%
- In semifinale: 18%
- In finale: 8%
- Di vincere l'Europa League: 3,9%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 67,4%
- Ai quarti: 37,9%
- In semifinale: 20%
- In finale: 10,2%
- Di vincere l'Europa League: 5,4%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 78,5%
- Ai quarti: 47,4%
- In semifinale: 26,8%
- In finale: 14,1%
- Di vincere l'Europa League: 7,3%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 80,4%
- Ai quarti: 49,5%
- In semifinale: 28,1%
- In finale: 15,2%
- Di vincere l'Europa League: 7,8%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 83,2%
- Ai quarti: 51,6%
- In semifinale: 29,5%
- In finale: 16,2%
- Di vincere l'Europa League: 8,3%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 80,3%
- Ai quarti: 50,7%
- In semifinale: 29,8%
- In finale: 16,7%
- Di vincere l'Europa League: 8,6%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 86,3%
- Ai quarti: 55,9%
- In semifinale: 33,2%
- In finale: 18,8%
- Di vincere l'Europa League: 10,2%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 89,5%
- Ai quarti: 62,3%
- In semifinale: 40%
- In finale: 25%
- Di vincere l'Europa League: 14%
- Probabilità di qualificarsi agli ottavi: 90%
- Ai quarti: 62,6%
- In semifinale: 40,4%
- In finale: 25,1%
- Di vincere l'Europa League: 14,3%