 Europa League 2026 2027, chi vince secondo Opta: Juve e Milan tra le favorite | Sky Sport
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Europa League 2026 2027, chi vince secondo Opta: Juve e Milan tra le favorite

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Chi vincerà l'Europa League 2026/27? Secondo le previsioni del Supercomputer Opta, che ha analizzato tutte le squadre in corsa, la principale favorita è il Bournemouth. Juventus e Milan sono in top 10. Di seguito come funziona il supercomputer e tutte le percentuali

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