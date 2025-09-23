L'ex allenatore dell'Atalanta, non più tardi di 18 mesi fa, ha compiuto un'impresa con i bergamaschi, dominando la finale di Europa League contro l'imbattibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. E oggi si presenta alla guida di una squadra che nelle ultime sette stagioni ha avuto un eccezionale dna europeo, arrivando per 4 volte in 7 stagioni almeno in semifinale di coppa