Introduzione

Siamo arrivati a due mesi pieni di Serie A (e di fantacalcio) nel 2025. Tempo di bilanci? Diciamo più: tempo di riflessioni su qualche giocatore che, nel nuovo anno, non ha ancora portato ai vari fantamister un bel +3 (escludendo i rigori). Se da una parte c'è Retegui che è quasi in doppia cifra da capodanno in poi, dall'altra c'è una lunga lista di elementi medio-alti che devono ancora 'timbrare '



Se qualcuno manca da tempo nel tabellino dei marcatori, non è per forza detto che la striscia negativa debba per forza continuare. Soprattutto se consideriamo quelli che la porta la centrano con discreta regolarità. Oggi quindi prendiamo in esame tutti quelli che hanno lo zero alla casella "gol segnati senza rigori nel 2025" e vediamo chi potrebbe sbloccarsi già in questo weekend. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 27^ giornata di campionato