In primis vale, forse, la pena fare un veloce riepilogo di quella che è stata finora la carriera di Romelu Lukaku. Cresce nell'Anderlecht con cui debutta da professionista a 16 anni e 11 giorni ma quella belga sarà l'unica ex mai affrontata finora. Nell'estate del 2011 lo acquista il Chelsea e, dopo una stagione, lo manda prima in prestito al West Bromwich Albion e poi lo cede all'Everton in prestito con diritto di riscatto che i Toffees esercitano nel 2014 per quasi 40 milioni complessivi. Dopo tre anni arriva il passaggio al Manchester United, mentre il 2019 è l'anno del suo approdo in Serie A: un biennio e uno scudetto all'Inter che gli valgono la 'richiamata' del Chelsea, ma il matrimonio in Blues dura un solo anno. Torna in nerazzurro in prestito, poi l'anno dopo con la stessa formula si aggrega alla Roma. La scorsa estate ha firmato col Napoli, la sua terza squadra italiana e l'ottava in carriera.