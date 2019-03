Per valutare i risultati ci vorrà tempo, ma nel frattempo non si può negare che sia bravo a tenere alto l'umore. Luis Enrique ha da pochi mesi inaugurato il suo ciclo sulla panchina della Nazionale spagnola e, in questo breve periodo, si è già fatto notare. Non solo per le prestazioni della Seleccion, ma anche per i suoi modi originali di comunicare la lista dei convocati e per i suoi metodi psicologici per aiutare la squadra. Anche durante questa sosta il Ct asturiano non si è smentito ed ha offerto l'ultimo show, ripreso da un tweet della Nazionale iberica. L'ex allenatore del Barça questa volta ha deciso di salire su una gru per seguire e dirigere l'allenamento dei suoi. Due minuti e mezzo ripresi dalle telecamere in cui Luis Enrique sgrida più volte i suoi, gesticola per fornire loro indicazioni e li segue con ardore, quasi come se fosse accanto a loro, in ogni azione. La visione dall'alto è un aiuto in più per studiare eventuali errori e possibili alternative. Il gol al termine di una bella manovra è il premio per renderlo soddisfatto e farlo scendere giù, prima di concedere un pomeriggio di semi-riposo ai suoi.

Pomeriggio dedicato al lasertag

Il post pranzo, infatti, è dedicato a una delle consuete attività di gruppo proposte dal Ct su suggerimento di Joaquín Valdés, psicologo della squadra. L'ultima volta Luis Enrique aveva portato i suoi a un Escape Room, mentre in quest'occasione è stato scelto il lasertag, gioco di squadra utile a migliorare l'unità nel gruppo e incoraggiare la collaborazione per il bene comune. "Il lasertag si gioca dentro un labirinto con luci e musica - ha detto l'asturiano -. Bisogna spostarsi nelle varie sale, trovare gli avversari e portare a termine degli obiettivi ricoprendo vari ruoli". Per vederne i benefici servirà aspettare almeno sabato sera, quando la Spagna affronterà la Norvegia.