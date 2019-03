Si avvicina la storica partita che vedrà la Nazionale della Catalogna sfidare il 23 marzo il Venezuela, in amichevole, allo stadio Montilivi di Girona. Tra polemiche e discussioni, il selezionatore Gerard Lopez ha annunciato la lista dei convocati. Spicca, ovviamente, il nome di Gerard Piqué, uno dei calciatori che maggiormente si è esposto a favore dell'indipendenza catalana. Presente anche Xavi Hernandez, ex calciatore del Barcellona ora all'Al-Sadd. Gerard Lopez, però, ha annunciato che la lista non è ancora completa, perché alcune squadre hanno rifiutato di mandare i propri calciatori con la squadra catalana. L'ultima, in ordine di tempo, è stata l'Huesca, nei giorni scorsi invece erano arrivate le lettere di rifiuto del Valladolid e del Rayo Vallecano. Lopez ha poi motivato anche la mancata presenza di alcuni calciatori: "Deulofeu, Gerard Moreno, Cristian Tello sono alcuni calciatori che avevamo in mente e che non sono venuti. Ogni caso è diverso, per cui abbiamo parlato con ogni singolo giocatore. Questi, poi, hanno parlato con le rispettive società e con gli allenatori per chiedere il permesso. Ho affrontato io personalmente il problema, accettando ogni decisione con naturalezza e tranquillità".

La lista dei convocati

PORTIERI: Edgar Badía (Elche) e Isaac Becerra (Nàstic Tarragona)

DIFENSORI: Gerard Piqué (Barça), Marc Muniesa (Girona), Marc Bartra (Betis), Dídac Vilà (Espanyol), Martín Montoya (Brighton), Marc Cucurella (Eibar) e Aleix Vidal (Sevilla).

CENTROCAMPISTI: Víctor Sánchez (RCD Espanyol), Óscar Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Oriol Romeu (Southampton), Xavi Hernández (Al-Sadd), Pere Pons (Girona), Aleix Garcia (Girona), Àlex Granell (Girona).

ATTACCANTI: Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke City) e Marc Cardona (Eibar).

Jordi Alba: "Piqué? Avrà le sue ragioni"

Dopo aver concluso il Mondiale con l'eliminazione subita agli ottavi di finale contro la Russia, Gerard Piqué ha deciso di lasciare la Spagna dopo più di 100 partite, un Mondiale vinto nel 2010 e un Europeo vinto nel 2012. Il difensore del Barcellona, però, non rinuncerà agli impegni con la Nazionale, visto che inizierà a giocare per la Catalogna. Di questo ne ha parlato anche il suo compagno di squadra Jordi Alba: "Non ho parlato con lui di questo argomento, ma avrà le sue ragione. Bisognerebbe parlare con Geri, che ha deciso di lasciare la squadra e ora vuole giocare con la Catalogna".