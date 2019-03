Non vuol saperne di fermarsi Krzysztof Piatek. Dal Genoa al Milan, passando per la Nazionale: una lunga stagione con il gol come costante. Il centravanti ha deciso la partita tra Austria e Polonia, con una rete segnata al 69'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'attaccante del Milan è stato il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone dopo la respinta del portiere e a spingerlo in porta. Tutto questo appena dieci minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Piotr Zielinski. Il Ct polacco Brzeczek aveva infatti scelto la coppia formata da Milik e Lewandowski per il suo attacco, togliendo il centravanti del Napoli dopo il primo tempo per far spazio a Frankowski. Decisivo, però, è stato l'ingresso di Krzysztof Piatek, a cui sono bastati dieci minuti per realizzare il gol che ha permesso alla Polonia di vincere in Austria e iniziare con una vittoria il percorso nelle qualificazioni a Euro 2020.

La stagione di Piatek

E si tratta del secondo gol consecutivo in Nazionale per il centravanti del Milan. Piatek, infatti, aveva segnato anche nell'ultima gara in Nations League, persa per 2-3 in casa contro il Portogallo. In precedenza, invece, aveva esordito senza segnare in amichevole contro l'Irlanda. Per lui 2 gol in 3 partite con la Nazionale che, se sommati ai 27 segnati con i club, fanno 29 reti in questa stagione sportiva. Sono infatti 19 i gol fatti in Serie A (13 con la maglia del Genoa e 6 con quella del Milan) e 8 in Coppa Italia (6 in rossoblù e 2 in rossonero). In Italia si è imposto a suon di gol, ora Krzysztof Piatek si è presto anche la Nazionale polacca.