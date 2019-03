La sconfitta per 2-0 contro la Turchia (in rete anche il milanista Calhanoglu) nella prima gara delle qualificazioni al prossimo campionato Europeo è costata cara a Christian Panucci. La Federazione albanese, infatti, ha deciso di esonerare il commissario tecnico italiano, interrompendo così il rapporto iniziato nel luglio del 2017. “La Federazione di calcio albanese annuncia che oggi ha ufficialmente interrotto la collaborazione con l'allenatore Christian Panucci. Ringraziamo Panucci per il lavoro svolto finora e gli auguriamo grandi successi nella sua carriera. La squadra nazionale nella seconda partita eliminatoria ufficiale contro Andorra sarà guidata da Ervin Bulku e Sulejman Mema, così come dal resto dello staff attuale", si legge nel comunicato ufficiale. Panucci era stato nominato allenatore dell’Albania al posto di un altro italiano, Gianni De Biasi: 9 sconfitte, due pareggi e solo quattro vittorie, questi i risultati ottenuti da Panucci alla guida della Nazionale albanese. Cha adesso ha deciso ufficialmente di cambiare per provare a invertire il trend negativo dell’ultimo periodo.