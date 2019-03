Dare seguito alla bella vittoria arrivata nella gara di esordio contro la Finlandia e continuare il percorso a punteggio pieno nel girone J di qualificazione agli Europei 2020. Obiettivi chiari per l’Italia, che dopo i tre punti conquistati nell'ultima gara a Udine si prepara ad affrontare il Liechtenstein, avversario sulla carta abbordabile. Qualche cambio di formazione per il CT Roberto Mancini, che in vista del match in programma questa sera allo stadio Tardini di Parma sembra orientato a variare quattro elementi rispetto agli undici scesi in campo dall’inizio contro la Finlandia.



Davanti tocca a Quagliarella, Kean c’è

Confermato il sistema di gioco, l’ormai consueto 4-3-3, come confermato in conferenza contro il Liechtenstein Roberto Mancini darà spazio a qualche volto nuovo rispetto alla partita vinta contro la Finlandia. Primo cambio forzato sarà in difesa dove a causa dell'assenza di Piccini e delle condizioni non eccellenti di Biraghi sulle fasce ci saranno Spinazzola a sinistra e l'esordiente assoluto Mancini dell'Atalanta, in realtà quasi sempre impiegato da centrale esterno in una difesa a 3. In mezzo al campo, invece, confermata la presenza di Sensi che però non agirà da regista ma da interno sinistro, con Barella in panchina e il doppio play Jorginho-Veratti al fianco del giocatore del Sassuolo. In avanti, infine, sembrano certi di una maglia Kean, il nuovo volto degli Azzurri, e Quagliarella, mentre sulla destra Politano sembra in vantaggio su Bernardeschi. In porta chance a Sirigu.



Le probabili formazioni di Italia-Liechtenstein

Italia (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean. Ct: Mancini.

Liechtenstein (4-1-4-1): B.Buechel; Wolfinger, Kaufmann, Goppel, Rechsteiner; Wieser; Hasler, Polverino, M.Buechel, Salanovic; Gubser. Ct: Kolvidsson