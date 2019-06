In campo anche un derby palermitano tra Aleesami (Norvegia) e Puscas (Romania), senza dimenticare Nestorovski (oltre a Pandev) nella Macedonia del Nord che sfida la Polonia: panchina per Milik e Piatek (gioca Lewandowski), ma maglia da titolare per Bereszynski e Zielinski. Infine, in campo anche Olsen e Ekdal per la Svezia e Kurtic e Ilicic per la Slovenia.