L'Italia Under 21 si qualifica alle semifinali se…

Ricordiamo che accedono alle semifinali dell’Europeo Under 21 le prime classificate dei tre gruppi più la migliore seconda, gerarchie mutevoli considerando che i gironi B e C devono ancora disputare la 2^ giornata della fase a gironi. Insomma, non è tutto è perduto per gli Azzurrini ma la strada si fa in salita. Dando uno sguardo alla classifica del nostro raggruppamento, la leadership è tutta della Polonia a punteggio pieno (6 punti) dopo le vittorie contro Belgio e Azzurrini. A quota 3 figurano invece Italia e Spagna, 2° posto difeso dalla squadra di Gigi Di Biagio avanti per scontri diretti (3-1 in nostro favore a Bologna) e differenza reti (+1 contro il -1 della Rojita).

Soffermandoci sempre nel gruppo A, sabato alle 21.00 si giocheranno in contemporanea Belgio-Italia a Reggio Emilia e Spagna-Polonia al Dall’Ara: obbligatorio vincere per gli Azzurrini contro i belgi ultimi e già estromessi dalla competizione, mentre dovremo sperare in un successo degli spagnoli contro la Polonia a patto che non segnino troppi gol (pena soccombere per differenza reti negli scontri diretti). Per qualificarsi come prima, quindi, l’Italia dovrebbe vincere e in contemporanea la Spagna imporsi con uno o due gol di scarto (ma non di più). L’eventualità del 2° posto che vale l’accesso alle semifinali, al netto dei risultati negli altri gironi, prevede un successo contro i belgi e due possibilità: la Polonia s’impone e chiude a punteggio pieno, oppure la Spagna supera i polacchi con più di due gol di scarto. Non va pertanto trascurata la possibilità di un arrivo a 6 punti delle tre Nazionali: i parametri prevedono gli scontri diretti e la differenza reti oltre al maggior numero di gol segnati negli incontri in questione per delineare le gerarchie. Scenari difficili da prevedere con l’imperativo assoluto di chiudere il girone davanti a tutti, aggiudicandosi la sfida di sabato con un punteggio rotondo. Certo è che gli Azzurrini non possono più dipendere da loro stessi sulla strada delle semifinali.

La classifica del Gruppo A

Polonia 6 punti (+2)

Italia 3 punti (+1)

Spagna 3 punti (-1)

Belgio 0 punti (-2)