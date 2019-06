Ultima giornata del Gruppo C dell'Europeo Under 21: a Cesena in campo Francia e Romania con gli Azzurrini spettatori interessati. L'Italia ha ancora la possibilità di accedere alle semifinali in caso di vittoria rumena oppure francese (con almeno 3 gol di scarto nel secondo caso). Vietato invece un pareggio, risultato fatale per la Nazionale di Gigi Di Biagio

L'ITALIA SI QUALIFICA SE...

ITALIA E LA PAURA DEL "BISCOTTO": TUTTI I PRECEDENTI

LE NEWS DI SKY SPORT ANCHE SU WHATSAPP