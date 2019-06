La sconfitta contro la Polonia, adesso prima a punteggio pieno nel girone A, ha complicato parecchio i piani dell'Italia, che insegue la qualificazione alle semifinali dell'Europeo Under 21. Azzurri secondi nel girone con 3 punti e attesi ora dalla terza e ultima partita, sabato alle 21 contro il Belgio già eliminato. Detto che un successo potrebbe non bastare, ecco le possibili combinazioni, ricordando che accedono alle semifinali dell’Europeo Under 21 le prime classificate dei tre gruppi più la migliore seconda.

L'Italia Under 21 si qualifica alle semifinali se...

Innanzitutto, obbligatorio vincere contro il Belgio, per sperare nella qualificazione. Qualsiasi altro risultato, automaticamente eliminerebbe gli Azzurrini. Nel nostro girone, infatti, guida la Polonia a quota 6 punti; a 3 ci sono Italia e Spagna, con gli Azzurri al momento secondi per scontri diretti (3-1 in nostro favore a Bologna) e differenza reti (+1 contro il -1 della Rojita).

Sabato alle 21.00 si giocheranno in contemporanea Belgio-Italia a Reggio Emilia e Spagna-Polonia al Dall’Ara: come detto, obbligatorio vincere per l'Italia, ma dovremo sperare anche in un successo degli spagnoli contro la Polonia (a patto che non segnino troppi gol, pena soccombere per differenza reti negli scontri diretti) per qualificarci come prima. In sostanza, l’Italia dovrebbe vincere e in contemporanea la Spagna imporsi con uno o due gol di scarto, ma non di più.

L'Italia si qualifica come migliore seconda se...

C'è poi l'eventualità del 2° posto, legata anche ai risultati negli altri gironi. L'Italia chiude il girone seconda se vince contro i belgi e si verifica anche una di queste due possibilità: la Polonia batte la Spagna o pareggia, oppure la Spagna supera i polacchi con più di due gol di scarto. Gli Azzurri chiuderebbero dunque a 6 punti e qui entrerebbe in scena il confronto con le altre seconde.

Il gruppo C in particolare è quello che ha complicato ulteriormente il cammino dell'Italia, dato che sia Romania che Francia hanno vinto la seconda partita (rispettivamente contro Inghilterra e Croazia), portandosi in testa appaiate a 6 punti e attese dallo scontro diretto. Match che, se dovesse finire in parità, qualificherebbe automaticamente entrambe, l'una come prima e l'altra come migliore seconda (a 7 punti, quota che non può essere raggiunta da nessun'altra seconda). La vittoria di una o dell'altra invece rimanderebbe ogni conto all'analisi della differenza reti (al momento Romnai +5 e Francia +2).



Nel gruppo B invece (Germania 6 punti, Danimarca 3, Austria 3, Serbia 0) domenica 23 si giocano Danimarca-Serbia e Austria-Germania. Se la Germania vince, chiude a punteggio pieno il girone e la Danimarca, battendo la Serbia, potrebbe andare a 6 punti con differenza reti (al momento 0) in positivo e variabile a seconda del risultato. In questo senso gli Azzurri partono con un leggero vantaggio sulla Danimarca (differenza reti al momento +1, migliorata dando come ipotesi di partenza la vittoria contro il Belgio). Se invece l'Austria batte la Germania (e contemporaneamente vince anche la Danimarca), si verificherebbe il caso di tre squadre a 6 punti, con ordine di arrivo dettato da scontri diretti e differenza reti. Con l'Italia che se la giocherebbe sempre sulla differenza reti. Sempre che, condizione fondamentale, Francia-Romania non termini in pareggio.