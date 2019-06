Gli 'azzurrini' vincono 3-1 contro il Belgio ma potrebbe non bastare. L'Italia è seconda in classifica, ma il passaggio in semifinale passa attraverso i risultati delle altre squadre nei gironi: in caso di vittoria della Danimarca sulla Serbia con 3 gol di scarto o di pareggio tra Francia e Romania l'Italia uscirebbe dall'Europeo. Di Biagio osserva e spera, mentre Federico Chiesa - reduce dal gol contro il Belgio al 90esimo - spera che non ci sia il famoso 'biscotto' proprio tra Francia e Romania, entrambe seconde a 6 punti nel girone C. Questo il commento dell'esterno della Fiorentina in zona mista dopo la vittoria.

"Spero che gli altri non facciano scherzi"

Così Federico Chiesa: "Ci credo fino all'utimo, siamo qui, aspettiamo le altre partite, spero non facciano quello che tutti ci aspettiamo, scherzi non piacevoli da vedere, sportivamente parlando. Il calcio è anche questo, è vero, ma noi speriamo fino alla fine. Siamo qui e se dovessimo andare in semifinale faremo di tutto per andare in finale".

"Peccato non aver pareggiato con la Polonia"

Continua Chiesa, con la Polonia bastava l'1-1: "Il rammarico è non aver pareggiato contro la Polonia, siamo entrati in campo per vincere a tutti i costi e qualificarci subito, guardando indietro avremmo potuto pareggiare. Ci servirà da lezione, siamo tutti ragazzi giovani, quindi potremmo prepararci meglio per le competizioni internazionali, che sono molto difficili". Nessun commento sul suo futuro: "Non ho sentito nessuno della società, ne parlerò a fine ritiro, adesso penso all'Europeo e alle partite che ci sono. Dopo si vedrà".