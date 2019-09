In programma altre sei gare di qualificazione al prossimo campionato europeo. Alle 15 colpo del Kosovo che batte la Repubblica Ceca (inutile la rete dell'ex Roma Patrik Schick) e si porta al primo posto del gruppo A, in attesa dell'Inghilterra impegnata in questo momento a Wembley contro la Bulgaria. Live anche l'Ucraina di Shevchenko in trasferta in Lituania, e Islanda-Moldavia. Alle 20.45 toccherà invece a Serbia-Portogallo, Francia-Albania e Turchia-Andorra

