Condividono lo stesso terreno di gioco, ma questo non impedisce ad alcuni alciatori di riconoscere lo status di icona ad alcuni compagni o avversari. Tra i calciatori che gode di questo status c'è Cristiano Ronaldo: l'ultimo episodio a testimoniarlo, semmai ce ne fosse bisogno, è stato il siparietto avvenuto al termine di Serbia-Portogallo, match valido per le qualificazioni ad Euro 2020 e vinto dai lusitani 4-2. Protagonista Nemanja Matic: dopo la partita il centrocampista ha chiesto al portoghese di posare per uno scatto con i propri figli. CR7 non si è sottratto, ma la curiosità è che a scattare la foto sia stato proprio papà Nemanja. Il simpatico siparietto si è concluso con l'abbraccio tra il giocatore dello United e l'attaccante della Juve, che ha dato il cinque ai piccoli Matic.

"Cristiano, dammi un abbraccio"

Non è la prima volta che Ronaldo dimostra una certa sensibilità quando c'è da fare felici i più piccoli. In occasione della precedente sosta per gli impegni delle squadra nazionali, Cristiano era stato protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di Edoardo Moreira, un giovanissimo tifoso affetto da leucemia che si era appostato in strada con un cartello che recitava: "Cristiano, dammi un abbraccio". Dopo averlo visto, il portoghese ha fatto fermare l'autobus su cui era a bordo per far salire sopra il bimbo, per scattare con lui diverse foto e dargli l'abbraccio tanto sognato.