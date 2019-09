Una rete, quella che ha sbloccato dopo appena nove minuti la gara in trasferta contro la Scozia terminata poi 4-0, la trentaduesima nelle ultime 30 partite disputate con la maglia del Belgio: sono numeri davvero pazzeschi quelli di Romelu Lukaku. Il nuovo attaccante dell'Inter, due gol con i nerazzurri in altrettante partite in Serie A, conferma il suo ottimo momento di forma anche con la sua nazionale: tocco preciso di sinistro di prima intenzione a concludere un perfetto contropiede rifinito da De Bruyne (tre assist e un gol, su servizio proprio di Lukaku che ha così ricambiato il favore) e match indirizzato subito sui binari più congeniali per il Belgio, che torna dalla Scozia con tre importantissimi punti che gli permettono di consolidare il primo posto a punteggio pieno (18 punti, tre in più sulla Russia) nel Girone I delle qualificazioni al prossimo campionato Europeo.

I numeri di Lukaku con il Belgio

Un ruolino di marcia davvero inarrestabile quello di Lukaku, quasi infallibile ultimamente con addosso la maglia del Belgio: nelle ultime sette apparizioni in nazionale, l'attaccante dell'Inter ha infatti realizzato ben 9 gol, quattro dei quali proprio in sfide contro la Scozia, tra le vittime preferite. In totale con la nazionale maggiore, Lukaku ha un bilancio di 48 reti in 81 partite. Numeri che fanno ben sperare anche i suoi nuovi tifosi dell'Inter.