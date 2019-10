Il commissario tecnico non ha il suo numero di cellulare e allora è il calciatore a chiamarlo per... ricevere la convocazione in Nazionale. È accaduto in Germania dove il centrocampista del Bayer Leverkusen Nadiem Amiri si è rivolto a Joachim Loew, selezionatore della Mannschaft, telefonandogli e chiedendogli conferma della propria convocazione.

"Mi hanno detto di telefonare al ct, mi hanno riferito che non aveva il mio numero - le parole di Amiri -. L'ho chiamato io dopo l'allenamento di giovedì e mi ha detto della convocazione in Nazionale. Sono felice, per me è un sogno che si materializza". Amiri a un certo punto ha pensato pure allo scherzo di qualche bontempone, invece era tutto vero - racconta la Bild.