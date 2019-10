Gruppo C

Bielorussia-Estonia 0-0

L’Olanda ospita a Rotterdam l'Irlanda del Nord, sorpresa del raggruppamento e prima a 12 punti insieme alla Germania. La squadra di Koeman ha una partita in meno e in caso di vittoria raggiungerebbe le due rivali in testa alla classifica, con i tedeschi che in questo turno riposeranno. Gli Oranje sono reduci da due brillanti vittorie in trasferta, con la Germania (4-2) e l’ultima con l’Estonia (4-0). Gli uomini di O’Neill vengono dalla sconfitta casalinga contro la squadra di Loew (2-0).

Gruppo E

Grande equilibrio in questo raggruppamento. La Croazia, capolista a 10 punti, ospita a Spalato l'Ungheria che insegue a quota 9. Gli uomini di Dalic vogliono riscattare l’ultimo pareggio contro il fanalino di coda Arzebaigian e con una vittoria darebbero un bel segnale in ottica qualificazione. Nella partita di andata si è imposta l’Ungheria, allenata dall’italiano Marco Rossi, per 2-1. Nell’altro incontro la Slovacchia, a -1 da Brozovic e compagni, sfida in casa il Galles a 6 punti.

Gruppo G

La Polonia, prima nel girone a 13 punti, va in casa della Lettonia, ultima a 0 punti, con 21 reti subite e una sola segnata. Con una vittoria la squadra di Brzeczek sarebbe vicinissima alla qualificazione: 8 gli "italiani" convocati dal Ct. Nell’altro match del raggruppamento la Slovenia, seconda a quota 11, cerca punti importanti per la qualificazione nella trasferta contro la Macedonia del Nord, che insegue a 8 punti. L’Austria, terza a quota 10, vuole prolungare la striscia di 4 risultati utili consecutivi. Se la vedrà con Israele che ha 8 punti e non vince da 3 partite.

Gruppo I

Kazakistan-Cipro 1-2

34' Yerlanov (K), 73' Sotiriou (C), 84' Ioannou (C)

Belgio-San Marino sembra una formalità: i belgi, a punteggio pieno con 18 punti in 6 partite giocate, affrontano una squadra ultima a quota 0. A -3 dal Belgio c’è la Russia che, reduce da 5 vittorie consecutive nelle qualificazioni, se la vedrà con la Scozia (6 punti).