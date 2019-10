"Chi sarà ubriaco non potrà entrare allo stadio"

Come spiega il Sun, infatti, la Football Supporters Federation, organizzazione che rappresenta gli appassionati di calcio in Inghilterra e Galles, sta distribuendo volantini ai tifosi inglesi che hanno raggiunto Praga. Nel testo dei volantini si invitano i sostenitori della nazionale di Gareth Southgate a non esagerare con l'alcol, aggiungendo che non sarà possibile acquistare bevande alcoliche nei dintorni dell'impianto. Chi non accetterà il consiglio, infatti, rischia di restare fuori dal Sinobo Stadium. "A chiunque sarà visibilmente ubriaco o addirittura puzzerà solo di alcol sarà con tutta probabilità impedito l’accesso al match -ammonisce il volantino- da parte delle forze dell’ordine che terranno d’occhio i tifosi". Un chiaro avvertimento in vista di una partita sulla carta decisiva, che potrebbe consegnare all'Inghilterra l'accesso alla fase finale di Euro 2020, con finale in programma a Wembley.