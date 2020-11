3/20

Nel 2016, da trascinatore e capocannoniere del Pescara promosso in A, Lapagol fu contattato dal Perù che lo voleva per la Copa America Centenario. Lui ci pensa su, ma alla fine dice di no: voleva l'Italia. Convocato da Ventura solo una volta, viene richiamato a fine 2017 nell'ambito di una Nazionale sperimentale: segna una tripletta in una partita contro San Marino, ma il match non viene tenuto in considerazione dalla Fifa. Un incontro-fantasma che gli ha permesso la nuova chiamata dal Perù, dopo il suo appello con tanto di tatuaggio in onore alle sue origini