Qualificazioni Europei 2020: calendario, date e orari del nono turno

L'Italia ha la qualificazione già in tasca e vola in Bosnia: partita in calendario venerdì 15 novembre alle 20.45. Ecco il programma completo della nona giornata di qualificazione ai prossimi campionati Europei

Tornano in campo le Nazionali, si riparte con le qualificazioni al prossimo campionato Europeo, arrivate alla curva decisiva. Tutto pronto per la nona giornata. Tra le protagoniste, anche l'Italia che ha già strappato il pass per Euro 2020 con la vittoria sulla Grecia nel settimo turno. Azzurri di scena in Bosnia venerdì sera alle ore 20.45 alla ricerca della decima vittoria consecutiva, che permetterebbe al Ct Roberto Mancini di superare il record di Vittorio Pozzo. Questo il programma completo della nona giornata di qualificazione a Euro 2020.

Giovedì 14 novembre

Turchia-Islanda, ore 18:00 (girone H)

Inghilterra-Montenegro, ore 20:45 (girone A)

Serbia-Lussemburgo, ore 20:45 (girone B)

Francia-Moldavia, ore 20:45 (girone H)

Portogallo-Lituania, ore 20:45 (girone B)

Repubblica Ceca-Kosovo, ore 20:45 (girone A)

Albania-Andorra, ore 20:45 (girone H)

Venerdì 15 novembre

Norvegia-Far Oer, ore 18:00 (girone F)

Armenia-Grecia, ore 18:00 (girone J)

Finlandia-Lichtenstein, ore 18:00 (girone J)

Bosnia-Italia, ore 20:45 (girone J)

Danimarca-Gibilterra, ore 20:45 (girone D)

Romania-Svezia, ore 20:45 (girone F)

Svizzera-Georgia, ore 20:45 (girone D)

Spagna-Malta, ore 20:45 (girone F)

Sabato 16 novembre