Quando si dice mettersi nei panni di un altro. Dedryck Boyata l’ha fatto letteralmente, per errore, giocando un intero tempo della partita contro la Russia con la maglia del compagno Batshuayi.



La partita è quella tra Russia e Belgio valida per le qualificazioni a Euro 2020 (finita 4-1 per i Diavoli Rossi) e Boyata, difensore dell’Hertha Berlino, scende in campo con la sua numero 4 sulle spalle. Dopo l’intervallo, però, quando riemerge dagli spogliatoi la maglia è un’altra, e con quella giocherà tutta la ripresa. Il suo 4 correttamente sui pantaloncini, ma sulla schiena quest volta porta nome e numero (il 23) di Batshuayi. E sui social immediatamente si cerca di risolvere il mistero...