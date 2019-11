L’incertezza è durata poco. Con un post sul suo account Instagram, Dries Mertens ha voluto rassicurare tutti. La forte botta alla caviglia subita in uno scontro in area contro la Russia, non gli impedirà di proseguire i suoi impegni con la Nazionale. “Contento per la vittoria. Grazie per i messaggi, fortunatamente sto bene e per martedì sarò di nuovo pronto”. L’attaccante belga era stato costretto a uscire dal campo al 52’ della sfida tra il suo Belgio e la Russia (terminata 4-1 per i Diavoli Rossi). Mertens è stato colpito da dietro da un avversario che lo ha travolto in ritardo, dopo che il belga aveva calciato in porta. La smorfia di dolore e la reazione immediata avevano destato una certa preoccupazione, l’attaccante è riuscito ad abbandonare il campo sulle proprie gambe. Poi ha rassicurato tutti, soprattutto i tifosi del Napoli.