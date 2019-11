La grande tecnica dei calciatori spagnoli è ormai cosa nota a tutti, ma vederli all'opera lascia sempre sbalorditi. La Nazionale di Moreno, con un posto già assicurato per Euro 2020, si è allenata al Wanda Metropolitano per prepararsi all'ultima sfida del girone di qualificazione europea contro la Romania. Durante la seduta di rifinitura, sono stati in particolare due calciatori a mettersi in evidenza: Rodri e Thiago Alcantara. I due centrocampisti hanno dato spettacolo e rubato l'occhio delle telecamere presenti grazie a un lungo scambio tra loro a distanza di circa 40 metri. Palla da una parte, palla dall'altra, e così via per vari minuti. Il tutto al volo e senza mai far cadere la sfera a terra. Un palleggio che ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, la straordinaria qualità posseduta da entrambi e che non può che far felice il Commissario Tecnico, oltre naturalmente ai tifosi iberici. La Spagna lavora con i suoi gioielli per tornare sul tetto d'Europa, posizione conquistata sia nel 2008 che nel 2012, prima della negativa esperienza a Euro 2016, culminata con l'eliminazione agli ottavi per mano dell'Italia di Conte.